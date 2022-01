Internado há 45 dias no PS, jovem aguarda por cirurgia urgente no coração

-------- Continua depois da Publicidade--------

O pai do jovem Antônio Rocha dos Santos, internado no Pronto Socorro de Rio Branco, Acre, há 45 dias, enviou um vídeo a redação Ecos da Notícia denunciando que o filho precisa passar por uma cirurgia no coração com urgência e até hoje o procedimento não foi realizado.

Com medo de perder o filho, o homem diz que procurou se informar na unidade o que está acontecendo e o motivo da cirurgia ainda não ter ocorrido e o que foi repassado a ele é que, por falta de pagamento, o médico cardiologista não pode realizar o procedimento.

A família, que é natural de Boca do Acre, Amazonas, está passando por dificuldade e pede socorro.

Veja o vídeo:

Nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), que nos informou que a diretora geral do Pronto Socorro, Carolina Pinto, explicou que há uma fila para realizar esse procedimento, inclusive para quem está internado.

Ela disse ainda que quem agenda é a regulação e não há data confirmada para a realização da cirurgia, mas que pretendem incluir no próximo mapa, para daqui duas semanas.