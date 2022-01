Instituto Socioeducativo do Acre realiza segunda etapa do Enem 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) realizou no último domingo, 16, a segunda etapa de aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (ENEM PPL/21).

A primeira etapa ocorrreu dia 9 de janeiro e incluiu cerca de 57 adolescentes do sistema. Na capital, as provas foram aplicadas nos centros socioeducativos Mocinha Magalhães, Santa Juliana, Aquiry e Acre. No interior foram realizadas nos centros: Purus, em Sena Madureira; Alto Acre, em Brasileia; e Juruá, na cidade de Cruzeiro do Sul. As provas tiveram início às 11h30, e encerraram-se às 16h30 (horário local).

Por meio do esforço dos coordenadores pedagógicos do instituto, as inscrições foram efetivadas com sucesso, garantindo aos jovens o acesso ao exame.



Durante a aplicação das provas, também foram adotadas todas as medidas especiais de prevenção contra a covid-19.

O presidente do ISE, coronel Mário César, destacou a importância do quantitativo de adolescentes do instituto, na capital e no interior, que participaram das provas, o que pode ser uma chance de mudança de vida para os jovens.

“Foram inscritos 57 adolescentes, o que significa que a instituição tem priorizado a educação formal, buscando dar novas oportunidades para que possam seguir os estudos, buscando melhoria de vida, melhorar sua cultura e a educação” ressaltou. O presidente também agradeceu a todos que colaboraram para que o Enem PPL/21 pudesse ser realizado.

“Desejamos boa sorte aos nossos adolescentes que fizeram essas provas e agradecemos muito aos nossos parceiros: a equipe do Inep do Enem, a Secretaria de Educação, os nossos diretores, os nossos gerentes e todos que participaram de forma direta ou indireta na execução das provas do Enem,” ressaltou Mário.

O Enem seleciona estudantes para vagas públicas do ensino superior, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu); para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).