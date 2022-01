Instituto São José não ofertará mais ensino médio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com muitos anos de tradição e referência de ensino em Rio Branco, Acre, o Instituto São José se tornou um dos centros educacionais mais requisitados por pais, principalmente pela estabilidade do aluno cursar do 1º ano do ensino fundamental até o 3º do ensino médio.

Mãe isso mudará a partir de 2022, pois será retirado a 1ª série do ensino médio. Os alunos que estão concluindo o 9º ano do ensino fundamental serão transferidos para outras escolas como CEBRB, José Rodrigues Leite, Colégio Acreano e João Calvino, que fazem parte da mesma regional.

Pais ainda se reuniram na frente do Instituto nesta sexta-feira, 7, buscando resposta da equipe gestora quanto a mudança, porém o cronograma será mantido e os alunos do 9º serão encaminhados para outra escola e somente ficará os segundos e terceiros anos que também serão retidos nos próximos anos. Sendo assim, em 2025 a escola ofertará aulas do 1º ano do ensino fundamental ao 9º ano do ensino médio.

A A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) encaminhou uma nota explicando sobre o ordenamento da rede que vem acontecendo de forma gradual nos últimos anos. Veja a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) informa que o ordenamento da rede é uma ação que vem acontecendo de forma gradual nos últimos anos. Em relação a retirada gradual do Ensino Médio na Escola São José é algo que também vinha sendo acertado junto a equipe gestora da unidade.

Com a obrigatoriedade da implantação do Novo Ensino Médio em todo o país a partir do ano letivo de 2022, esse reordenamento da rede torna-se ainda mais necessário e urgente. As exigências de adaptação dos espaços e rotinas escolares para que haja uma execução plena e de qualidade para atender ao novo currículo são muitas, como por exemplo a ampliação de carga horária diária, laboratórios, sendo o ideal que se tenha unidades de ensino que ofertem exclusivamente essa etapa.

Portanto, é importante esclarecer que a Escola São José permanecerá com as turmas de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e apenas não realizará matrículas novas para a 1ª série.

Os estudantes que estarão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental permanecem com vaga garantida em escola da rede pública pertencentes à mesma regional. Ressaltando que apenas na regional do centro da cidade o Estado possui outras 4 escolas que ofertam esta etapa do Ensino Básico: CEBRB, José Rodrigues Leite, Colégio Acreano e João Calvino.

Além disso, os pais ou responsáveis tem ainda a possibilidade de solicitar vaga em escolas de Ensino Médio situadas na regional mais próxima à suas residências quando for anunciado a data de início para esse procedimento. Inclusive, não procede a informação de que “muitas escolas já tiveram suas inscrições encerradas”, pois na rede pública estadual de ensino o processo de solicitação de matrículas ainda não foi iniciado.