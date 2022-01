Instagram lança recurso para mensagens silenciosas sem notificação na DM

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Instagram anunciou recentemente mais um recurso para facilitar a vida dos usuários durante as conversas na DM (mensagens privadas). A nova ferramenta permite evitar as notificações no momento de encaminhar a mensagem para alguém.

Apelidado de “@Silencioso”, o recurso funciona como uma tag nas mensagens que, ao ser marcada, evita que o destinatário da mensagem receba uma notificação sobre ela. De acordo com a rede social, o intuito do recurso é melhorar a comunicação na plataforma.

Seja para mandar mensagem em horários pouco usuais sem incomodar, ou para conversar secretamente com alguém, muitos usuários demonstraram interesse no novo recurso que estará disponível para Android e iOS.

A ferramenta será liberada para todos os usuários gradualmente, então se não conseguir ativar o @silencioso, basta conferir se o aplicativo está na versão mais recente no seu celular ou apenas aguardar a liberação.

Para testar o recurso, é só escrever “@silencioso” no começo do corpo da mensagem e, em seguida, continuar escrevendo o que você queria. O Instagram deixará uma mensagem informando que o destinatário não receberá nenhuma notificação.

No Twitter, alguns usuários apontaram que o recurso será utilizado por pessoas que possuem o hábito de trair seus companheiros, já que agora eles podem mandar e receber mensagens de seus casos extraconjugais sem se preocupar com as notificações que surgem na tela.

Instagram testa sistema de likes privados nos stories

O Instagram também começou a testar um sistema de likes privados nos stories da plataforma como parte de um teste. Por enquanto, o recurso está limitado para poucos usuários e só é visível para um pequeno grupo de usuários, que estão espalhados por todo o mundo.

Segundo o Instagram, apenas quem postou os stories poderá ver os likes privados e o número total de curtidas nos conteúdos, além disso, não há planos para divulgar publicamente as curtidas nos stories. Segundo um porta-voz da Meta, essa é uma forma de conectar as pessoas com outras que são “importantes para elas”.