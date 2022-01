INSS: veja quando você vai receber os benefícios deste ano

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a realizar os pagamentos de aposentados e pensionistas em 25 de janeiro, já com o reajuste do novo salário mínimo de R$ 1.212.

No fim do mês começam a receber os beneficiários com direito a um salário mínimo (ver calendário abaixo), e entre os dias 1 e 7 de fevereiro serão feitos os pagamentos acima de dois salários.

De acordo com o INSS, do total de beneficiários, 24,1 milhões ganham o salário mínimo e 12,1 milhões recebem acima do piso nacional. As datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão e o número a ser considerado é o penúltimo algarismo.

Confira o calendário com os dois grupos separados:

© Fornecido por IstoÉ Dinheiro Tabela do INSS 2022

Fonte: IstoÉ