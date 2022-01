INSS começa a pagar aposentados com reajuste hoje (25); confira o calendário

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai começar a pagar as aposentadorias e pensões de quem ganha até 1 salário mínimo com reajuste nesta terça-feira (25). Por lei, nenhum benefício pode ser inferior a um salário mínimo, que desde o último dia 1º de janeiro é de R$1.212 e será pago até o próximo dia 7.

Quem recebe acima do piso do INSS teve reajuste de 10,16% e vai começar a receber o benefício atualizado a partir do dia 1º de fevereiro.

Confira o calendário com as datas:

© Fornecido por IstoÉ Dinheiro Calendário de pagamentos do INSS

Fonte: IstoÉ