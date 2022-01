Inscrições do concurso do Ifro são prorrogadas até janeiro de 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

As inscrições do concurso público do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) foram prorrogadas até 6 de janeiro de 2022. Ao todo, 41 vagas para nível médio e superior são ofertadas pela instituição.

Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o site da organizadora do certame. Com a prorrogação, o prazo para pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 80 para nível médio e R$ 90 para nível superior, pode ser paga até 7 de janeiro.

As provas devem acontecer no dia 20 de fevereiro, em Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena. Vagas

Há 12 vagas para nível médio, distribuídas entre os cargos de assistente em administração e assistente de alunos. Entre os cargos técnicos também há uma vaga para assistente social, com salário inicial de R$ 4.180.

Para os cargos de docência, são 28 vagas para graduados em 19 cursos, entre sociologia, libras, medicina veterinária, enfermagem e engenharia civil. Os salários variam de R$ 4.472 a R$ 9.616 dependendo da titulação do profissional. Fonte: G1 RO