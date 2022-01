Índice de acidentes reduz 60% em Cruzeiro do Sul entre 2020 e 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mesmo com a pandemia, o trabalho realizado pelo Detran nas ruas não parou. O reflexo dessas ações é o número de acidentes com vitimas fatais que teve uma redução de 60% se comparado ao ano anterior. “O comparativo de 2020 para 2021 e apresenta um índice muito satisfatório. Com relação ao número de acidentes gerais, tivemos um pequeno aumento de 1,5, mas precisamos destacar os acidentes com mortes fatais que teve uma queda de 60% em vítimas fatais” relatou Isaías Queiroz, diretor da 1ª Ciretran.

Além das reduções de vítimas fatais os números de acidentes sem vítimas também reduziu de 185 para 168.Os dados mostram que os acidentes com vítimas tiveram um acréscimo de 219 em 2020 saltou para 242 em 2021. “Foi um aumento pequeno, mas devemos levar em consideração com certeza e desenvolver atividades que possam contribuir para que esses números venham a baixar”.

Os números apontam que mais de 95% desses acidentes são em decorrência da imprudência dos condutores que além de colocar em risco a própria vida, podem envolver outras pessoas. “O que mais acontece é desobedecer as normas de condutas e o eu mais acontece é dirigir embriagado e também a questão da pessoa dirigir sem habilitação”.