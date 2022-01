Indefinição e cancelamentos marcam Carnaval 2022, o segundo após início da pandemia

Ainda não será neste ano que o Carnaval, cuja festa que deve ocorrer de sexta, 25 de fevereiro, a 1º de março, será promovido aos moldes tradicionais. Pelo segundo ano consecutivo após a OMS declarar a pandemia da Covid-19, em 11 de março de 2020, muitos blocos de carnaval, desfiles e outros festejos estão sendo cancelados ou sem definição se irão ocorrer ou não. Veja abaixo nesta reportagem como fica o Carnaval nas capitais.

Somente quatro capitais confirmaram a programação de Carnaval, que pode ser cancelada caso os índices de contaminação e mortes por Covid aumentem nos próximos dias. Até o momento, os desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo estão confirmados.

Além disso, os próprios artistas e blocos estão cancelando sua programação. Em São Paulo, 28 blocos cancelaram a participação no carnaval de rua da capital em 2022, entre eles estão os das cantoras Daniela Mercury (Pipoca da Rainha) e Gloria Groove (Bloco das Gloriosas), a produtora de funk Kondzilla (Bloco do Kondzilla) e o ator e cantor Tiago Abravanel (Bloco do Abrava).

Na capital paulista, a autorização definitiva para a realização do carnaval de rua em 2022 está condicionada à liberação pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo (Covisa).

Às vésperas do Natal, o governador da Bahia cancelou o carnaval no estado, e Salvador, um dos destinos mais tradicionais do país, não terá programação oficial.

Em SP, São Luís do Paraitinga e outras cidades do estado também cancelaram a folia.

Veja como será o carnaval de rua e o de desfiles nas capitais:

Carnaval de rua

Onde vai ter carnaval de rua:

João Pessoa

Maceió: já está definido o calendário das prévias do carnaval de rua.

Rio de Janeiro: até 21 de dezembro, o Comitê Científico do Rio também destacou que não vê nenhuma restrição à realização do carnaval carioca nas condições atuais .

São Paulo: são 524 blocos de rua aprovados até o momento. No entanto, prefeitura pode decidir pelo cancelamento ou por novas regras para a realização do carnaval até 10 de janeiro.

Onde não vai ter carnaval de rua:

Campo Grande: decisão levou em conta a preocupação das autoridades de saúde com as novas variantes da Covid-19.

Cuiabá: o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou a decisão em 1° de dezembro. Entre os motivos estão os riscos da nova variante da Covid-19, a ômicron, além das pessoas que ainda não se vacinaram com nenhuma das doses

Curitiba: o prefeito Rafael Greca anunciou em 26 de dezembro que, pelo segundo ano seguido, a comemoração do Carnaval de 2022 vai acontecer em formato virtual.

Fortaleza: O prefeito José Sarto cancelou o edital de apoio às festas de carnaval em 30 de novembro. No mesmo dia, o governador do estado, Camilo Santana, também cancelou os editais.

Salvador: o governador Rui Costa anunciou a decisão em 23 de dezembro. Segundo ele, atraso na segunda dose da vacina contra a Covid-19 e epidemia de gripe tornam festa insegura.

Onde não foi definido:

Carnaval de desfile

Antes da pandemia, já não havia desfiles de escolas de samba em Aracaju, Brasília, Goiânia, Maceió, Palmas e Teresina. Veja como será o carnaval onde costuma ocorrer desfiles:

Onde vai ter carnaval de desfile:

Campo Grande

Rio de Janeiro

São Paulo

Onde não vai ter carnaval de desfile:

Cuiabá

Fortaleza

Onde não foi definido:

Belo Horizonte

Florianópolis

João Pessoa

Macapá

Manaus

Natal

Recife

São Luís

Vitória