Inabilitado vai dirigindo fazer prova do Detran e acaba multado

Além de não possuir habilitação, o veículo utilizado pelo condutor não estava licenciado e foi removido ao depósito.

Na noite desta segunda-feira (17/1), os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagraram um condutor sem habilitação que foi dirigindo o próprio veículo para fazer o exame para obtenção da CNH, no Detran de Sobradinho. O Auto de Infração foi encaminhado para o Núcleo de Candidatos do Departamento, onde o processo de habilitação poderá ser suspenso pelo período de seis meses.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir um veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 880,41 e à retenção do veículo, até a apresentação de condutor habilitado. No entanto, como o veículo dele também não estava licenciado, o carro foi removido diretamente para o depósito.