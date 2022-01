Imagens fortes: Jovem morre ao perder controle de moto.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus (AM) – O autônomo Denilson da Silva Coutinho, de 37 anos, morreu nesse sábado após cair de modo em um barranco na Avenida Cosme Ferreira, bairro colônia Aleixo, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, Denilson tentou fazer uma utrapassagem e perdeu o controle da motocicleta. A vítima caiu com a moto no barranco próximo a um córrego. Com a queda, Denilson sofreu traumatismo craniano e morreu no local.

As imagens após o acidente mostra a vítima sem capacete, mas foi esclarecido se ele não usava o equipamento de segurança.

O corpo foi remodivo por agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Veja vídeo: