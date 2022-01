Imagens fortes: Homem é executado ao lado de mulher ; veja vídeos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde desta terça-feira (18), um assassinato nas proximidades do Shopping Via Norte, chamou a atenção dos populares. Um casal, foi alvejado a tiros, dentro de uma veículo, modelo S10. Eles estavam parados no sinal da Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus, quando foram surpreendidos com os tiros.

Segundo testemunhas, um motociclista parou ao lado do veículo e disparou vários tiros contra a dupla.

O homem, que estava no banco do motorista, pegou vários tiros e morreu a caminho do hospital. A mulher que estava no lado do carona, foi atingida, mas recebeu os primeiros socorros na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar em estado grave.

A Polícia Militar do Amazonas (PC-AM) foi acionada para a ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até o momento, a motivação do crime ainda é um mistério.