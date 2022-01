Idoso é morto ao reagir a assalto na zona rural de Tanque Novo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um idoso, identificado como Otaviano Joaquim de Sousa, 79 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo após tentar alvejar, com uma espingarda “chumbeira”, os dois homens encapuzados que entraram em sua residência, na noite deste sábado (1), no Povoado Fazenda, em Tanque Novo, no sudoeste baiano.

Segundo informações obtidas pelo PORTAL VILSON NUNES, o latrocínio aconteceu por volta das 18h. De acordo com a esposa da vítima, os dois indivíduos fugiram a pé, após atirar contra o proprietário da casa e levaram um revólver calibre.22 e a quantia de R$ 200,00.

A Polícia Militar foi ao local juntamente com o SAMU, que constatou o óbito. Os policiais fizeram o isolamento do local e acionaram o DPT para a remoção do corpo.

Diligências estão sendo realizadas com a finalidade de encontrar os autores.

