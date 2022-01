Idoso é morto a tiros e polícia suspeita de emboscada em disputa por terras

“A ação foi premeditada e com indícios de emboscada pois haviam vários galhos de árvores e madeira no local que foram colocados na passagem para obrigar a vítima a parar o veículo e descer”, informou a PM.

O filho relatou ter ouvido ao menos dois tiros. Quando chegou no local, encontrou o pai caído no chão, já sem vida. Manoel foi atingido na altura do peito e na cabeça.