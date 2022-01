Idoso de 68 anos é preso acusado de estupro de uma criança no Bairro João Alves

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na última quarta-feira, 05, um idoso de 68 anos com as iniciais F.S.N residente no bairro João Alves, foi encaminhado ao presídio Manoel Neri em Cruzeiro do Sul, acusado de ter acariciado as partes intimas da neta de sua companheira. “Foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela vara de proteção da mulher de Cruzeiro do Sul, relacionado a um senhor que abusava de uma parente de sua companheira e ele se encontra atualmente recolhido no presidio”, relatou o Romulo Carvalho, delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o caso chegou ao conhecimento da polícia através de uma denúncia. “No início foi feita uma denúncia para o 190. A Policia Militar fez a condução na época do suposto estupro, só que dado a ausência de elementos no momento em que fez a condução, o suspeito foi liberado. Logo em seguida a gente fez a investigação e foi constatado que realmente o fato ocorreu e o suspeito foi preso na data do dia 05” .

Durante o ato, o acusado não teria penetrado a criança. O que testemunhas teriam visto foram as carícias nas partes íntimas da garota. “O fato suspeito não foi da conjunção em si, não chegou a ter penetração. A suspeita é que ele tenha acariciado a região da genitália da criança. Testemunhas relatam que viram o suspeito fazendo esse ato criminoso”.