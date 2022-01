Idoso aproveita momento que mulher toma banho e estupra filha da vizinha de 9 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um idoso de 71 anos foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável contra a vizinha, uma criança de 9 anos, na zona rural da cidade de Orós, interior do Ceará. A captura do suspeito aconteceu nesta segunda-feira (24). (Veja acima a prisão do idoso e a entrevista com o delegado)

Conforme o delegado Glauber Ferreira, titular da Delegacia Regional de Icó, para onde o suspeito foi levado, a criança foi deixada na casa do suspeito pela mãe e ficou sob a responsabilidade dele e da mulher, enquanto a genitora buscava sementes para a plantação. O idoso aproveitou o momento em que a companheira dele tomava banho para cometer o abuso.

“A mulher ao tomar banho o suspeito aproveitou-se e violentou sexualmente essa criança. A criança foi submetida ao exame sexológico na Pefoce, que comprovou as lesões causadas pelo suspeito”, afirma o delegado.

A mãe percebeu a violência contra a criança ao retornar para casa e notar o comportamento diferente da filha. Ela acionou a polícia.

O homem, que confessou o crime, foi conduzido à Delegacia Regional de Icó, onde foi atuado por estupro de vulnerável. Uma peça íntima da vítima foi apreendida e será periciada. O caso é investigado pela unidade policial