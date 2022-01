Idoso acusado de balear adolescente de 13 anos por engano na área rural de Vilhena ainda não foi encontrado; garoto pode ficar paraplégico

-------- Continua depois da Publicidade--------

Deve se apresentar na Polícia nos próximos dias o idoso de 70 anos acusado de balear um menino de 13 anos que fazia alguns serviços em sua propriedade. Atingido com um tiro na coluna, o garoto corre risco de ficar paraplégico (LEMBRE AQUI). Desde o dia do episódio, o suspeito não aparece no sítio.

Segundo informações obtidas pelo FOLHA DO SUL ON LINE, o garoto mora com os pais a cerca de 7 km do local onde foi baleado. No dia do ocorrido, o menor teria avisado à mãe que iria à casa do idoso, que mora sozinho no sítio.

Ao chegar à propriedade, o menino acendeu as luzes de uma das casas e viu o aposentado na janela. Ele desferiu um tiro que acertou o garoto nas costelas. Quando o adolescente tentou correr, foi baleado nas costas.

Levado para Cacoal, na tentativa de reverter a situação, o garoto continua sem os movimentos da cintura para baixo.

O idoso havia sido vítima de um assalto recente e teria confundido seu pequeno prestador de serviços com um ladrão. Tanto ele quanto a mãe do menor serão ouvidos no inquérito instaurado pela polícia para investigar o caso.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação