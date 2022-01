Idosa leva celular ao conserto e o motivo é de partir o coração; filhos não a atendiam há 1 ano

-------- Continua depois da Publicidade--------

Caso de idosa que não conseguia falar com filhos virou campanha de conscientização.

Viraliza por meio das redes sociais, ao longo dos últimos dias, um caso de partir o coração, mas com uma mensagem pra lá de importante. Uma idosa procurou uma assistência técnica de celulares, na Cidade do México, para resolver um “problema” no aparelho dela. A mulher acreditava que o telefone estava estragado, já que os filhos não atendiam ligações dela há cerca de um ano. Percebendo que o celular estava normal, um técnico da assistência resolveu agir para ajudá-la sem que ela soubesse.

O caso ocorreu em um shopping no Centro da Cidade do México e, depois de repercutir internamente, serviu de inspiração para uma campanha de conscientização sobre o cuidado com os mais velhos. Um vídeo que recria como tudo ocorreu foi divulgado.

Tentativa de golpe

Nas imagens, que reproduzem a situação real, é possível ver a idosa chegando à assistência técnica. Ela se dirige a um funcionário do local e explica a situação, chegando a chorar. Inicialmente, o rapaz que a atende diz que cobraria um valor para fazer o reparo, quantia que ela não tinha no momento.

Depois de ouvir o valor para reparar o telefone, a idosa começa a deixar o centro comercial. Mas, outro técnico percebe a movimentação e a chama até o balcão dele. A mulher mostra o celular, explica a situação com os filhos e, depois de mexer no aparelho por alguns segundos, o técnico percebe que não há nada de errado com ele. O homem decide, então, intervir e pede que a idosa deixe o celular para o “reparo”, sem se preocupar com a quantia que deveria pagar pelo conserto. Ela deixa o local e ele prepara uma reviravolta para o caso.

Reviravolta

Assim que a idosa deixa o shopping, o técnico mexe no celular dela e percebe que não há nada de errado. Ele localiza, então, um contato do que parece ser um dos filhos da idosa. O homem fez contato por ligação e ajudou a senhora a rever um dos filhos.

“Olá, prazer em conhecê-lo. Aurora Hernández é sua mãe? Ela me trouxe um celular para consertar porque não funciona, mas funciona. Tudo o que ela quer é poder falar com você”, explicou o técnico. “Não sei se você pode fazer esse milagre. Dou minhas informações e tudo, caso queira vir vê-la”, completou.

Depois de alguns dias sem resposta, para a surpresa do técnico, a idosa voltou ao shopping, desta vez acompanhada pelo filho. Ao perceber que a mãe enfim conseguiu contato, o homem decidiu mentir para ela dizendo que, de fato, o celular tinha um problema nas chamadas, mas que não cobraria pela manutenção. A idosa agradeceu, mas insistiu em comprar algo como retribuição.