Idosa fica ferida após casa de adobo desabar

Uma idosa de 83 anos – residente no bairro Barrinha, em Palmas de Monte Alto, sofreu alguns ferimentos, após parte de sua casa de adobo desabar, na tarde deste domingo (9). Segundo informações obtidas pelo PORTAL VILSON NUNES, o fato aconteceu por volta das 16h40 e no momento do ocorrido não chovia, no entanto, com as fortes chuvas dos últimos dias, as paredes estavam deterioradas. A mulher teve ferimentos nas pernas e foi socorrida ao Hospital Municipal Milton Farias Dias Laranjeira. Diversos produtos, tais como TV, sofá e mesa ficaram danificados depois do desabamento. Além disso, a fiação elétrica também ficou prejudicada.

Em contato com a nossa reportagem, a família pediu ajuda da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social para que seja disponibilizado algum auxílio. No imóvel, além da idosa moram mais 3 pessoas.

Feito por Portal Vilson Nunes