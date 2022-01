Idosa de 85 anos perde mais de R$ 95 mil em golpe pelo WhatsApp

-------- Continua depois da Publicidade--------

Criminosos se passaram pelo filho da vítima e solicitaram transferências bancárias para a compra de um apartamento. Caso ocorreu no bairro Ocian, em Praia Grande.



Ocorrência foi registrada no 1º DP de Praia Grande — Foto: Anna Gabriela Ribeiro/G1

Uma idosa de 85 anos foi vítima de um golpe por meio do WhatsApp e perdeu R$ 95.930, no bairro Ocian, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Criminosos se passaram pelo filho da vítima e solicitaram transferências bancárias para a compra de um apartamento.

O caso ocorreu em 6 de janeiro, mas a ocorrência só foi registrada na quarta-feira (12). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima afirmou que recebeu mensagens de uma pessoa se passando pelo filho e neta dela por meio do WhatsApp.

Nas conversas, o suposto filho dizia que estava com problemas para movimentar dinheiro no aplicativo do banco para realizar a compra de um apartamento. Durante quatro dias seguidos de conversa, os criminosos convenceram a idosa a realizar transferências bancárias.

Ao todo, a vítima fez 10 transações para os criminosos, totalizando R$ 95.930. A idosa contou que os indivíduos postavam fotos do filho e da neta dela nas conversas.

O filho da vítima também esteve presente na elaboração da ocorrência e informou que ele recebeu uma mensagem semelhante, dizendo que a filha dele estava precisando de dinheiro, mas que, ao mostrar para a esposa, ela o alertou que era um golpe. Na sequência, ele telefonou para a filha, que negou ter pedido dinheiro ao pai.

O caso foi registrado como estelionato no 1º DP de Praia Grande, onde é investigado.