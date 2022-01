HOSPITALIZADA: Grávida é agredida com garrafada na cabeça pelo marido em conveniência

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após ser agredida a garrafada pelo marido, uma jovem de 24 anos foi socorrida para a UPA da zona Sul de Porto Velho (RO) nesta madrugada de domingo (02). A vítima estava em uma conveniência na Estrada dos Japoneses com o marido no momento em que teria cumprimentado um amigo trabalho.

O marido enciumado não gostou e iniciou discussão com a esposa. Logo na sequência ele não se importando com a gravidez de quatro meses da esposa passou a agredi-la com socos. Não contente, o acusado quebrou uma garrafa na cabeça da vítima, causando corte na testa.

A vítima teve de ser socorrida às pressas para a UPA. O autor do crime conseguiu fugir do local e a Polícia Militar registrou a ocorrência.