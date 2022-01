Hospital do Juruá está lotado de pacientes gripados

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta sexta-feira, 07,os leitos do Pronto Socorro e da Clinica Médica do Hospital do Juruá encontram-se lotados com pacientes gripados.

A saída para que pacientes não deixem de ter assistência seria reativar as instalações da clínica médica que estava desativada do Hospital de Campanha.

De acordo com a Coordenadora Regional de Saúde do Juruá , Catiana Rodrigues, há uma possibilidade de reativar os leitos do Hospital Campanha. “No Hospital Campanha só a UTI está sendo usada, então há essa possibilidade de reativação dos leitos do hospital campanha”.

O Hospital de Campanha apresenta 60 leitos de enfermaria que estão desativados desde o final de 2021.