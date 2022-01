Horto Florestal continua com horário estendido até o dia 6 de janeiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Para que a população rio-branquense possa aproveitar a decoração natalina, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), estendeu o horário de funcionamento do Horto Florestal, localizado na região do bairro Vila Ivonete.

No dia 18 de dezembro, foi inaugurada a ornamentação natalina no Horto Florestal, com diversas árvores iluminadas, presépio e muitas luzes. O diferencial este ano, na decoração, foi uma árvore de natal, construída com garrafas pet, iluminando o lago do Parque.



Árvore de Natal feita com material reciclável decora lago no Horto Florestal (Foto: Dircom)

O Horto Florestal é um dos espaços públicos que os amantes de caminhadas e corrida na capital acreana mais utilizam para a prática de atividades físicas. É um local bem arborizado, com lago, trilhas, e que proporciona um contato mais próximo com a natureza.

O Parque estará aberto das 5h até às 22h, todos os dias, até o dia 6 de janeiro. Após essa data, o local vai voltar ao horário de funcionamento normal, que é das 5h até às 20h.