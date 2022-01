Homens invadem hospital e deixa paciente decapitado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Brasil – Um homem identificado como Gabriel de Oliveira dos Santos, 20 anos, estava internado em um hospital na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, ele foi decapitado dentro da própria unidade de saúde após dois criminosos invadirem o local. A dupla rendeu os vigilantes para conseguir praticar o crime.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima fazia parte de uma facção criminosa que rivalizava com traficantes locais. O assassinato teria sido uma retaliação.

Gabriel estava internado desde o último dia 12 de dezembro do ano passado, após ser baleado durante um tiroteio. Um homem foi morto no confronto.

Os investigadores estão analisando as imagens de segurança e ouvindo testemunhas.

Eles fugiram e são procurados pela polícia.