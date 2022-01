Homem surta, abre cilindros de gás e ameaça explodir quarteirão em MT

-------- Continua depois da Publicidade--------

Acusado foi até uma empresa que fica ao lado de sua casa, abriu os recipientes e ameaçou acender o isqueiro.

Homem abriu cilindros de gás acetileno e oxigênio e ameaçava explodir vizinhança

Um homem de 39 anos foi preso na madrugada deste domingo (09) depois de surtar e tentar explodir o quarteirão onde mora, no bairro Jardim Palmares, em Barra do Garças (509 km de Cuiabá), usando cilindros de gás acetileno.

Ele aterrorizou a vizinhança ameaçando acender o isqueiro próximo aos recipientes com produto altamente inflamável.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas, por volta das 4h20, pelo tio do acusado afirmando que o sobrinho é bipolar, teve um surto e estava ameaçando todos de morte.

Policiais foram até o local, acompanhados do Corpo de Bombeiros.

Os vizinhos relataram que o acusado foi até uma empresa, anexa a casa onde mora, e abriu os cilindros de gás acetileno.

Ele também abriu outro cilindro de gás oxigênio e ameaçou acender o isqueiro e explodir a vizinhança.

Policiais sentiram forte cheiro de gás e recomendaram para que todos saíssem de casa e ficassem em um local seguro, até que os cilindros fossem fechados.

Os agentes conversaram com o acusado para que fechasse o gás e saísse do local, mas se recusou. Os policiais continuaram a negociação até que conseguiram convencê-lo a entregar as chaves e fechar os cilindros.

O Corpo de Bombeiros deu a medicação controlada ao homem, que acabou sendo detido pela Polícia Militar.