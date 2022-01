Homem sofre tentativa de linchamento após atacar duas adolescentes para estuprar

-------- Continua depois da Publicidade--------

No início da noite deste sábado (15), um homem de aproximadamente 50 anos, foi barbaramente agredido com pedaços de madeira, concreto e tijolos, na frente de um estabelecimento comercial localizado na rua Pirarara, bairro Lagoa, Zona leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações que a equipe de reportagem obteve no local junto aos policiais militares que foram acionados para atender a ocorrência, o suspeito estava na companhia de um outro elemento fazendo o uso de bebidas alcoólicas em um bar nas proximidades, quando avistaram as duas vítimas sendo duas adolescentes com idades de 12 e 13 anos, onde elas teriam obrigadas a entrar em um quintal baldio e logo uma pessoa viu e comunicou as demais pessoas que estavam em um mercado.

A população se reuniu e conseguiu evitar o crime de estupro libertando as vítimas e o suspeito começou a apanhar e o outro conseguiu escapar da violência da população que logo usaram pedaços de madeira e tijolos para agredir o suspeito que ficou com inúmeras lesão pelo corpo e só não foi linchado por que uma guarnição da Polícia Militar interviu não ação e solicitou a presença do Corpo de Bombeiros para pretas os primeiros socorros. Os militares colheram as informações com as vítimas e o indivíduo foi levado para a policlínica Ana Adelaide para que pudesse recebeu atendimento médico.