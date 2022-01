Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Aeroporto Velho; vítima foi socorrida

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem, identificado como Joilson Paiva dos Santos, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, na manhã desta sexta-feira (21), na avenida Castelo Branco, no bairro Aeroporto Velho, na cidade de Guanambi (BA).

Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar (PM) ao PORTAL VILSON NUNES, por volta das 6h30, a vítima foi abordada por dois elementos – não identificados – montados em uma motocicleta. Na ocasião, a dupla efetuou disparos de arma de fogo, sendo que um dos tiros atingiu a boca e o outro disparo pegou no ombro. Em seguida, Joilson foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Geral de Guanambi (HGG). Ele não corre risco de morte.

Uma guarnição da PM esteve no local, mas até o fechamento desta matéria nenhum suspeito fora preso. A Polícia Civil deve investigar a autoria e motivação do crime. Em depoimento à polícia, Joilson informou que há cerca de um mês brigou com um desconhecido e acredita que, pode ter sido ele o autor deste crime. Ainda conforme a PM, Joilson é usuário de drogas e tem passagem por furto simples.

Feito por Portal Vilson Nunes