Homem se recusa a vender cerveja fiado e acaba morto com dois tiros

Manaus (AM) – O comerciante Vitor Flores foi assassinado por se recusar a vender cerveja fiado, na manhã deste sábado (1º) na rua Presidente Dutra, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com as primeira informações repassadas por policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária), a vítima vendia cerveja em uma bar improvisado na casa onde morava com a mãe, esposa e uma filha.

Ainda segundo a polícia, dois homens teriam chegado e pedido cerveja fiado, mas a vítima teria se recusado vernder a bebida para ser paga depois. Após receberem não como resposta, um dos homens teria atirado duas vezes no comerciante. Os tiros teriam atingido a nuca e o abdomen de Vitor.

O corpo da vítima estava dentro da garagem que funciona como bar, mas foram encontrados rastros de sangue na calçada pelo lado de fora da residência.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).