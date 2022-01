Homem sai com carro emprestado de amigo e chora após veículo atolar na praia; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Muitos carros ficaram atolados na praia após chuvas que atingiram região do Pará

Salinópolis – O vídeo em que um homem aparece chorando após atolar um carro na praia, viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu na manhã de sábado (1) na praia de Salinópolis, no Pará.

Alguns carros acabaram ficando atolados durante a noite da virada do ano, devido à chuva que caiu na região. Muitos tentaram empurrar os veículos parta tirá-los da areia que ficou completamente encharcada com a água das chuvas.

O homem que aparece chorando no vídeo, estava com o carro emprestado de um amigo e se desesperou quando percebeu que o veículo ficou atolado na areia.

As imagens viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira (3). No vídeo, o homem aparece sentado na areia, chorando muito, ao lado do carro atolado.

Veja o vídeo:

Homem chora ao atolar carro emprestado pelo amigo, na praia de Salinas no Pará. Vídeo via WhatsApp. pic.twitter.com/E6fkHGoIZh — Notícias do PARÁ ◣★◥ 🇧🇷 (#UseMascara😷) (@NoticiasdoPARA) January 2, 2022