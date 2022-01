Homem que puxou jovem por corda no pescoço em cavalgada vira réu

-------- Continua depois da Publicidade--------

Goiânia – O homem que laçou um jovem de 18 anos pelo pescoço, com uma corda, e o arrastou pela lama se tornou réu na Justiça. O fato aconteceu em 19 de dezembro do ano passado, em Alto Paraíso de Goiás, região da Chapada dos Veadeiros, durante a 2ª Edição da Cavalgada das Comitivas. O acusado foi indiciado pela polícia por tentativa de homicídio qualificado por emprego de asfixia.

O inquérito do caso foi concluído nesta semana pela Polícia Civil, após o depoimento de envolvidos e testemunhas do caso. No relatório final, a corporação pediu a manutenção da prisão cautelar do suposto autor, por meio da conversão da prisão temporária em preventiva.

No dia do episódio, as cenas foram filmadas e foram parar nas redes sociais.

Arrastado

O caso aconteceu na madrugada do dia 19 de dezembro de 2021. Nas imagens divulgadas à época, é possível ver que a vítima tenta segurar a corda e implora para que o suspeito pare. O homem, no entanto, continua puxando o rapaz. Outras pessoas que estão no local não fazem nada para impedir, somente riem da situação.

O suspeito foi preso três dias após o fato, em cumprimento de mandado de prisão temporária, na zona rural da cidade de Padre Bernardo, para onde fugiu. A denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Poder Judiciário, o qual deliberou pela decretação da prisão preventiva. O processo agora se encontra em fase de instrução.

Fonte: Metrópoles