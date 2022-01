Homem que empurrou amigo em brincadeira que acabou em morte no AC tinha amizade antiga com a vítima

-------- Continua depois da Publicidade--------

Família diz que os dois costumavam beber juntos e se conheciam há muitos anos. Roberto José Lima Oliveira, de 50 anos, morreu no último domingo (16), em Xapuri, após ser empurrado e bater a cabeça em uma sinuca.

“Eles eram muito amigos, bebiam juntos e amanheciam o dia juntos”. Assim era a amizade do servidor público Roberto José Lima Oliveira, de 50 anos, e Felipinho, que acabou em tragédia no último domingo (16) durante uma bebedeira em um bar de Xapuri, no interior do Acre.

Em mais um desses encontros, os dois estavam bebendo quando, durante uma brincadeira, Felipinho acabou empurrando o servidor, que morreu ao bater a cabeça na mesa da sinuca.

A família diz que o acidente foi uma fatalidade, uma vez que os dois eram amigos de longa data, acostumados a sempre estarem juntos. A informação dada à polícia é que Oliveira, brincando, pegou nas partes íntimas do amigo, que o empurrou e ele acabou se desequilibrando.

O irmão da vítima, Reginaldo Lima, diz que ainda tenta entender como tudo aconteceu. O g1 está tentando entrar em contato com o amigo, identificado apenas como Felipinho, e aguarda retorno.

“É uma amizade muito antiga mesmo. Não posso condená-lo, porque é um menino bom e não posso falar que ele é ruim. Eles eram acostumados a ficar no bar e beber juntos. Não tinha frescura, foi um problema que até agora não tem como acreditar. É complicado”, contou.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Neves, testemunhas relataram que a vítima estava com amigos no local, quando em determinado momento teria pegado nos testículos de um deles.

Ao reagir à “brincadeira”, o amigo então empurrou Oliveira, que durante a queda bateu com a cabeça na mesa de sinuca e ficou desacordado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a levar a vítima para o hospital da cidade, mas, ao chegar na unidade, foi constatada a morte.

“Nessa situação, aconteceu de pegar nisso e aquilo um do outro, nas partes íntimas”, contou o irmão.

‘Brincadeira dolorosa’

Lima disse que quando foi buscar o corpo do irmão para levar até o Instituto Médico Legal (IML) encontrou o homem na delegacia e ele falou que não era a intenção dele de matar.

“Falou para mim que a intenção dele não era de matar. Só respondi: ‘bem, foi o meu irmão e a brincadeira foi dolorosa”, acrescentou.

O irmão disse que convivia com os dois, mas não de forma próxima, porque eles gostavam de beber, mas sempre ia na casa de Oliveira, porque é mais novo então ficava de olho no irmão.

Após o fato, o homem que empurrou Oliveira se apresentou na delegacia da cidade e se colocou à disposição da Justiça. Segundo o delegado, ele pode ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

“Mas, a informação que nos foi passada foi essa, de que a vítima teria feito uma brincadeira e apertado os testículos desse rapaz, que não sei se, por não ter gostado ou se por brincadeira também, deu disse o delegado.

Neves havia informado que ele seria ouvido nessa segunda-feira (17), porém foi adiado para esta terça-feira (18). O delegado explicou que durante o dia foram registrados alguns flagrantes e, como todos os casos que correm no município se concentram numa única delegacia, não foi possível ouvi-lo.

O delegado explicou ainda que as investigações estão ocorrendo e as equipes estão em campo coletando informações. Oliveira era servidor público na prefeitura de Xapuri há décadas e era irmão do ex-prefeito da cidade, Vanderley Lima.



Caso ocorreu em um bar na cidade de Xapuri, no interior do Acre — Foto: Arquivo/PC-AC