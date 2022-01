Homem que caiu em igarapé é achado morto por bombeiros no interior do Acre

Conforme o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Vieira e um trabalhavam na Comunidade Periperi e saíram durante o fim de semana para beber. Eles estariam indo para outra comunidade, mais acima, quando o acidente ocorreu. A vítima estava alcoolizada quando caiu no igarapé.

Segundo a testemunha que estava com ele, Vieira caiu no igarapé com uma lanterna nas mãos. Durante as buscas, os bombeiros acharam o homem ainda segurando o equipamento.

“No final de semana saíram para beber e acredito que estava indo para uma comunidade mais acima do Igarapé São Pedro. Segundo o rapaz que estava com ele, a canoa não bateu em nada, ele estava muito embriagado e apenas caiu na água. Estava com uma lanterna nas mãos e acharam ele com essa lanterna ainda nas mãos e ela ainda estava ligada”, relatou o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Josadac Cavalcante.