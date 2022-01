Homem passa 20 anos construindo réplica da Arca de Noé

-------- Continua depois da Publicidade--------

O bilionário construtor Joahn Huibers passou 20 anos construindo uma réplica da Arca de Noé, de acordo com as traduções da bíblia.

A réplica está localizada no rio Maas, na Holanda, e nos últimos 2 anos surpreendeu moradores e turistas que passam por lá.

A obra mede mais de 91 metros de comprimento e tem 5 andares. Johan disse que construiu a arca para provar que Deus existe.

Huibers já gastou cerca de 1,5 milhão de dólares, pouco mais de 8 milhões de reais para concluir o projeto e pretende enfrentar um novo desafio: levar a Arca até Israel.

Viagem à Israel

Johan revelou que atualmente está se concentrando na última etapa do projeto que consiste em navegar a arca para Israel.

O bilionário é um cristão devoto, que leu e releu a bíblia de Gênesis a Apocalipse. E o sonho dele é levar essa versão literária da arca bíblica para a terra onde Deus deu suas ordens a Noé.

A viagem envolve grandes custos e por isso ele começou uma arrecadação de fundos para levantar a quantia.

A viagem

O problema que Johan enfrenta é que a arca não tem velas ou motores. Para fazer a viagem, ele precisará de reboques e maquinário para arrastar a arca.

Ele estima que o custo seria superior a 1,3 milhão de dólares, cerca de 7 milhões de reais, ou seja, quase o que gastou construindo a mega embarcação.

Mesmo assim, ele está disposto a fazer o que puder realizar o sonho. Em entrevista, ele revelou que quer ir para Israel com sua arca porque “ele ama a terra de Deus, o país e seu povo”.

Novo dilúvio?

Hoje a chamada Johan’s Ark, a Arca do Johan, é bastante popular na cidade. Virou um ponto turístico para moradores e visitantes de Limburg.

Além disso, Johan acredita que, devido ao aquecimento global, o nível do mar subirá a níveis que nunca imaginamos e que, como no tempo de Noé, ninguém parece estar prestando atenção às evidências do que ele decidiu fazer de seu ” refúgio.” ” antes do dilúvio iminente.

Com informações do Nation

