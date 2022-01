Homem mata ex-mulher a marretadas e se joga da Ponte

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem matou a ex-mulher a tiros e a marretadas, nesta quinta-feira (13), em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Depois de cometer o crime, ele furtou um veículo e se jogou da Ponte Rio-Niterói. As informações são do jornal O Globo.

Haroldo da Silva Amorim, de 41 anos, teria matado a ex-mulher Bruna Araújo de Souza, de 31, por não aceitar o fim da relação. Após cometer o crime, ele teria furtado um carro em uma oficina próxima da residência do casal para usar na fuga.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Haroldo se jogou do chamado Vão Central da Ponte Rio-Niterói. Ele chegou a ser levado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, mas acabou não resistindo.

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foram chamados ao local do crime e realizaram uma perícia.

Informações: IstoÉ