Homem invade e assalta loja de conveniência; VEJA VÍDEO

Uma loja de conveniência localizado na rua Tapajós, no Centro de Manaus, foi assaltado na tarde dessa quinta-feira, 20, por um homem ainda não identificado.

Os vídeos registradas pelas câmaras de segurança do local estão sendo divulgadas nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, para alertar a população e facilitar a identificação do criminoso.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito chega ao estabelecimento em uma motocicleta sem placa, uma funcionária que estava na parte de fora da loja entra para atendê-lo, ele pega um produto e depois anuncia o assalto.

O homem coloca a mão no bolso, mas não dá para perceber se ele estava armado ou não, a mulher entrega a renda da loja para ele, e em seguida, ele chega a exigir da mulher algo que esteja no bolso de seu uniforme, mas a moça mostra que não tem mais nada com ela.