Homem é socorrido até a UPA após ter testículo arrancado por chifre de boi

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rolim de Moura e em seguida transferido para um Urologista após ser atingido por um boi e o chifre do animal arrancar parte do testículo do paciente.

De acordo com as informações, um homem deu entrada na UPA e relatos davam conta de que durante a lida com o gado ele acabou sendo atingido por um animal e que o boi tinha rasgado suas partes íntimas.

Pedaços do testículo do paciente foram arrancados pelo chifre do boi.

Após os primeiros atendimentos, o paciente foi encaminhado para Cacoal para ser avaliado por um Urologista e possivelmente passar por um procedimento cirúrgico.

Fonte: Rolim Notícias