Homem é preso suspeito de forçar companheira a gravar vídeos eróticos

Goiânia – Um homem foi preso suspeito de obrigar a própria mulher a gravar vídeos eróticos para postar nas redes sociais em Goiás. De acordo com o delegado que investiga do caso, Ramon Queiroz, o acusado já havia mandado as filmagens da companheira para um amigo.

O caso aconteceu no município de Caiapônia, na região oeste de Goiás. O homem acabou detido nessa terça-feira (4/1), após uma denúncia da filha da vítima, por meio do disque-denúncia da Polícia Militar de Goiás. O nome do suspeito não foi divulgado.

Segundo o investigador, o homem ficou em silêncio durante todo o depoimento. Contra ele, também pesam as denúncias de ameaça de morte, lesão corporal e estupro.

Denúncia

O homem foi detido quando a filha da vítima prestava depoimento. A moça disse que o companheiro da mãe estava ameaçando a mulher de morte no serviço dela. O casal tinha cerca de 10 anos de relacionamento e, conforme as informações, a mulher foi agredida diversas vezes durante o período.

Caso condenado, o homem pode responder pelos crimes de estupro, lesão corporal e ameaça. Ele já tem passagem por estupro.