Homem é preso por matar amante da namorada após descobrir traição

Policiais militares prenderam na sexta-feira (7) um homem de 29 anos que é suspeito de ter matado a tiros Fernando Carvalho da Fonseca, que era amante da sua namorada. O crime ocorreu em agosto do ano passado no distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho.

Segundo investigação conduzida pelo delegado Odair Roberto, da Delegacia de Extrema, o suspeito teria descoberto a traição e, com ciúmes, contratou um pistoleiro para ajudá-lo a matar Fernando, de 32 anos.

O corpo da vítima foi encontrado dentro de um veículo, com quatro sinais de perfuração por disparo de arma de fogo.

“A motivação do crime teria sido traição. Segundo informações, a vítima [Fernando] teria mantido um relacionamento amoroso com a namorada do autor”, disse a Polícia Civil.

O homem que planejou matar o amante da namorada foi preso em casa na sexta-feira, após ser localizado por policiais militares da região de Nova Califórnia. A Justiça já havia autorizado a prisão preventiva do suspeito.

Durante a investigação da morte de Fernando, o comparsa que ajudou o suspeito de 29 anos também foi assassinado.