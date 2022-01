Homem é preso e encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, após descumprir medida protetiva

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul (DEAMPCA), com o auxílio de policiais militares do município de Guajará (AM), realizaram a prisão de F. G. D. N. R., de 37 anos, por descumprimento de medida protetiva de urgência.

De acordo com informações policiais, um mandado de prisão havia sido expedido em desfavor do homem, após o descumprimento da medida protetiva. A Polícia Militar de Guajará já havia realizado a prisão de F. G. D. N. R., nesta última sexta-feira (06), os agentes da DEAMPCA, foram conduzi-lo para a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul e posteriormente ao presídio Manoel Neri.