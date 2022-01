Homem é preso com mais de 31 quilos de cloridrato de cocaína escondidos em forro de van em rodovia do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira (20) na BR-317, km 237, em Xapuri. Droga teria saído da Bolívia e seria levada para Rio Branco.

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante no final da manhã desta quinta-feira (20) com mais de 31 quilos de cloridrato cocaína escondidos dentro de uma van. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal durante a Operação São Sebastião na BR-317 km 237, em Xapuri, interior do Acre.

A PRF-AC informou que o condutor tinha saído da fronteira e se dirigia para a capital, Rio Branco. A equipe pediu para o motorista parar e ele ficou muito nervoso durante a abordagem.

Além disso, os policiais perceberam que o motorista apresentou informações desconexas e levantou a suspeita de que ele carregava algo ilegal.

A droga foi achada armazenada em pacotes escondidos no forro do veículo. O motorista recebeu voz de prisão e foi levado para sede da Polícia Federal em Epitaciolândia, também no interior.



