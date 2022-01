Homem é preso após menina de 12 anos gravar áudio com pedido para ela ficar nua

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem foi preso suspeito de tentativa de estupro contra a filha de 12 anos da namorada, em Goiânia (GO). Segundo a mãe, que não quis se identificar, ele entrou no apartamento da família sem que a menina percebesse, gravou vídeos íntimos dela e pediu para que ela tirasse a roupa. As informações são do g1.

A mãe da adolescente foi chamada por ela às pressas por mensagem, após a menina gravar o suspeito, que não teve seu nome divulgado, pedindo para que ela ficasse nua.

“Mamãe, ele chegou de surpresa aqui em casa e eu não tinha visto. Daí ele começou a gravar uns vídeos íntimos meus. Mamãe, eu estou com medo”, escreveu a menina para a mãe.

Transcrição do áudio:

Padrasto: Deixa eu ver.

Adolescente: Ver o quê?

Padrasto: Ver você só uma vez.

Adolescente: Não! Para quê?

Padrasto: Qual é o problema? Só para ver. Ninguém sabe que eu estou aqui nem sua mãe. É só curiosidade.

Adolescente: Curiosidade de quê?

Padrasto: De ver você sem roupa. E aí eu vou embora. É sério. Segredinho nosso.

A mãe da menina voltou para casa e pediu ajuda do ex-marido, pai da adolescente, que é policial militar. Ao chegar no prédio, ela encontrou o namorado.

“Nós nos encontramos no hall de entrada do meu apartamento. Ele veio e eu falei: ‘Cara, você é louco, você é doido, o que que você fez?’. E ele falou: ‘Não, não fiz nada’”, disse ela. Ainda de acordo com o g1, a mulher pegou o celular do suspeito e encaminhou os vídeos feitos da filha. Segundo ela, eram em torno de 17 vídeos curtos, feitos em cerca de 30 minutos em que ele a filmou sem que ela percebesse. O suspeito passou por uma audiência de custódia em menos de 24 horas e foi solto pela juíza Maria Antônia de Faria. De acordo com a magistrada, ela entendeu que não houve intimidação da vítima e das testemunhas, e que ele não prejudicaria a instrução processual, por possuir residência fixa e emprego. A juíza concedeu liberdade provisória ao suspeito mediante o pagamento de R$ 1,1 mil de fiança, mas estabeleceu que ele não poderá se aproximar da enteada. Fonte: Isto É