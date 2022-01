Homem é preso após matar filho de 7 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

(ANSA) – Um homem foi preso na Itália sob a acusação de matar seu filho de apenas sete anos e tentar assassinar a ex-esposa.

Davide Paitoni vive em Morazzone, no norte do país, e, segundo a primeira reconstrução feita pela polícia, tirou a vida de seu próprio filho, Daniele, com uma facada no pescoço na noite do último sábado (1º) e depois escondeu o corpo dentro de um armário.

Em seguida, de acordo com os investigadores, se dirigiu à cidade vizinha de Gazzada Schianno e esfaqueou a ex-mulher, de quem estava se separando e que era hóspede na casa dos pais. Ela ficou ferida, mas não corre risco de morte, enquanto Paitoni fugiu e foi preso apenas na manhã deste domingo (2).

O suspeito já estava em regime de prisão domiciliar por ter esfaqueado um colega de trabalho em 26 de novembro e tinha obtido o direito de passar o Réveillon com o filho, que teria de ser devolvido à mãe neste domingo.

Ainda segundo a polícia, Paitoni deixou um bilhete junto ao corpo de Daniele confessando o crime e mandou uma mensagem para seu pai pedindo para ele não abrir o armário do quarto. (ANSA).

Fonte: Ansa