Homem é morto a tiros em bar de Manaus e cachorro acaba sendo baleado

MANAUS | No início da tarde deste sábado (1), um homem identificado como Victor Flores, foi morto com pelo menos 4 disparos de arma de fogo. o crime aconteceu no bairro Glória, zona Sul de Manaus.

De acordo com os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, Victor estaria no bar que também é a sua residência quando dois homens em uma moto não identificada chegaram e cometeram o crime. No momento do homicídio, um cachorro que estava no local acabou sendo atingido pelos tiros, e corre risco de morte.

Ainda segundo os militares, não há confirmação se a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

A delegacia de homicídios e sequestros (DEHS) deve investigar o caso.