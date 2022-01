Homem é morto a tiros dentro de hospital

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (11), dentro do Hospital Regional de Patos, no Sertão da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificado como Carlos Henrique, estava internado na unidade hospitalar após sofrer uma tentativa de homicídio no fim do ano de 2021.