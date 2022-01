Homem é executado após descer de aplicativo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem ainda não identificado, foi executado na noite desta terça-feira (18), na rua Noruega, no Parque das Nações, na zona Norte de Manaus.

O crime aconteceu por volta de 18h30. A vítima chegava em um carro de aplicativo de cor prata, quando foi surpreendido por criminosos e alvejado com vários disparos de arma de fogo, o jovem tentou correr mas morreu próximo ao local. O veículo do aplicativo ficou com várias perfurações de balas. O motorista do carro felizmente não ficou ferido.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato. O corpo foi removido pelo IML

Fonte: Fiscaliza Amazonas