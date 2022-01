Homem é encontrado morto sem as roupas em estrada.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Rodrigo Ricaldes Flores, de 39 anos, foi encontrado morto no início da manhã de sábado (1º), em uma estrada vicinal de Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava nua e tinha ferimentos pelo corpo.

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado na frente de uma chácara, sem as roupas e com as costas para cima. Foram identificadas lesões leves e o padrasto relatou que viu Rodrigo pela última vez por volta das 17 horas do dia 31 de dezembro.

Ainda segundo ele, a vítima tinha bebido um litro de pinga naquele dia. O caso é tratado como morte a esclarecer e foi registrado na delegacia do município.