Homem é assassinado a facadas; veja vídeo

Manaus – Lucivaldo Ribeiro do Nascimento, 32, foi assassinado a facadas por volta das 7h deste domingo (9), na Rua Das Palmeiras, no Campo Sales, na zona oeste de Manaus. Lucivaldo era morador do bairro e de acordo com a família, ele tinha acabado de sair de casa quando foi atacado.

Conforme informações da polícia, não há informações dos suspeitos que praticaram este crime, mas confirmam que ele pode ter sido perseguido antes do homicídio, porque a sua sandália ficou pelo caminho longe do corpo. A vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio antes.

A equipe da Polícia Técnico-Científica do Instituto de Criminalística (DPTC-AM) realizou a pericia e confirmaram que Lucivaldo levou quatro facadas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

