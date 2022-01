Homem destrói carro a pedradas em tentativa de assalto; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Moradores de um condomínio registraram o momento em que um homem descontrolado quebra a pedradas o para-brisa de um carro estacionado na rua. O caso aconteceu na manhã deste sábado (1º) em Guará 2, no Distrito Federal.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem vestido de branco utiliza objeto, similar a um tijolo, para quebrar os vidros do carro branco. As imagens circulam em grupo de WhatsApp. Em um determinado momento ele anda para parte de trás do veículo e tenta ver pelo vidro para encontrar algo de valor dentro do carro e continua jogando pedras.

Uma moradoras do prédio acompanhou o vandalismo pela janela do apartamento e disse que, no primeiro momento, achou que o barulho fosse de crianças jogando bola na rua. Quando ela percebeu que o criminoso quebrava um carro, ligou para a Polícia Militar do DF (PMDF).

Um dos vizinhos passeava com o cachorro quando flagrou a cena e ameaçou ligar para a polícia. Como reação, o suspeito correu atrás dele. Nesse momento, outro morador apareceu e o imobilizou até a chegada da PMDF.

Os militares chegaram ao local e levaram o suspeito algemado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

A dona do veículo mora no condomínio e relatou ter sido a primeira vez que deixou o carro estacionado na rua. Apesar do estrago, o suspeito não levou nenhum item de dentro do automóvel.

Veja vídeo