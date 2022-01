Homem de 35 anos alvejado em lanchonete com tiros de pistola por ex-marido da namorada fica em estado grave

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 35 anos, identificado inicialmente apenas como “Marcos”, foi baleado no início da noite deste sábado, 08, em uma lanchonete no bairro BNH, em Vilhena. O autor da tentativa de homicídio é um comerciário do setor de vendas de veículos conhecido como “Gordão”.

Segundo apurou o FOLHA DO ON LINE, Marcos estava mantendo um relacionamento com a ex-esposa de Gordão. Os dois vinham discutindo através do WhatsApp, inclusive com trocas de ameaças.

Pela manhã, o comerciário pegou o filho que tem com a ex, mas teria esperado a criança a certa distância, já que a mulher conseguiu uma medida protetiva para mantê-lo afastado.

Ao devolver o menino na lanchonete onde a ex estava com o namorado e outras pessoas na mesa, Gordão teria dito que voltaria ao local para matar o desafeto e rival amoroso.

Assustado, Marcos pegou uma faca e ficou com a arma na mesa. Quando Gordão voltou e parou o carro no meio da rua, já desceu com a pistola 9 milímetros, disparando contra a vítima.

Com a faca na mão, Marcos foi atingido por três disparos, dois no corpo e um no pescoço. O atirador fugiu e os amigos levaram o baleado para o hospital em estado grave. A vítima passou por cirurgia e o autor do crime ainda não foi encontrado.

