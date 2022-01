Homem de 19 anos mata namorada de 13 e muda status para viúvo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A menina foi morta com diversas facadas, nesta terça-feira (4/1). O assassino alegou que a teria visto com outro homem

Um homem de 19 anos foi preso em Sertanópolis, no norte do Paraná, por matar a facadas a namorada de apenas 13 anos. O crime ocorreu nesta terça-feira (4/1).

Após matar a pré-adolescente, o homem atualizou seu status em redes sociais para “viúvo”.

Segundo informações da polícia local em vídeo publicado em redes sociais, o jovem era considerado como perigoso por vizinhos, devido a diversas ameaças de agressões contra quem o desagradava. Ele usava tornozeleira eletrônica e chegou a cortar o equipamento, mas, em seguida, confessou o crime à polícia local.

Ao confessar, o homem disse que matou a namorada porque a viu com outro homem. A menina tentou argumentar, mas foi morta com diversos golpes de faca. (METRÓPOLES)

Fonte: diariodaamazonia